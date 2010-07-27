Инструменты, которыми бальзамировали Пресли, сняли с аукциона

Инструменты, которые использовались для бальзамирования тела Элвиса Пресли в 1977 году, сняты с аукциона. Организаторы торгов сомневались в аутентичности инструментов и добросовестности их владельца, сообщает BBC News со ссылкой на аукционный дом Leslie Hindman Auctioneers. Коллекцию этих предметов выставил на аукцион пенсионер, ранее работавший бальзамировщиком похоронного бюро в американском городе Мемфис, пожелавший остаться неназванным. Он же и снял инструменты с торгов, чтобы вернуть их похоронному бюро. Продавец утверждал, что забрал инструменты сразу, как только была закончена подготовка тела Пресли к погребению. Однако представитель похоронного бюро заявил, что, по его сведениям, инструменты простерилизовали и использовали повторно. Напомним, что торги должны были состояться 12 августа. Предполагалось, что лот, в который вошли перчатки, пинцеты, кисточки для губ, гребень, карандаш для глаз, шприцы и бирка с именем Пресли, будет продан за $10 000 до $14 000.