Левочкин: Януковичу в Крыму даже на матрасе поплавать некогда

Президент Украины Виктор Янукович продолжает активно работать в Крыму, сообщает глава президентской администрации Сергей Левочкин. «Сегодня президент Виктор Янукович принимал отчеты министра внутренних дел Анатолия Могилева и главы Государственной пограничной службы Николая Литвина», – сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина» во вторник. С. Левочкин также сообщил, что в среду, в День крещения Руси, В. Янукович примет участие в праздничном богослужении во Владимирском соборе в Херсонес, который был возведен в память о крещении в Херсонесе в 988 году Святого равноапостольного Князя Владимира и в ознаменование крещения Руси. Кроме того, по словам главы администрации президента, 3-го августа в Симферополе состоится совещание под председательством главы государства с административно-хозяйственным активом Крыма по вопросам перспектив развития региона. «По ранее достигнутой договоренности, президент Украины проведет также встречу с представителями Меджлиса крымско-татарского народа», – сказал С. Левочкин. Кроме того, в Крыму запланированы рабочие встречи президента с министром финансов Федором Ярошенко, министром иностранных дел Константином Грищенко, с главой Комиссии по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Анатолием Кинахом, а также с первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Александром Поповым, с которым, по словам С. Левочкина, глава государства планирует обсудить пути решения жизненно важных проблем Киева. Президент также планирует на текущей неделе совершить рабочие поездки в отдельные районы полуострова.