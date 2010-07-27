Кириллу купили билет на поезд в Россию

Около 80 сторонников партии "Всеукраинское объединение "Свобода" и общественной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" проводят акцию протеста возле "Украинского дома" в Киеве против визита в Украину патриарха московского и всея Руси Кирилла. Митингующие держат флаги с символикой своих организаций, а также плакаты с надписями "Московский патриархат - духовный оккупант!", "Кирилл-патриарх по сталинско-гебистскому канону". Периодически митингующие скандируют "Слава Украине, героям слава!" и "Долой московского попа!". На данный момент около 20 сторонников акции развернули возле "Украинского дома" огромный флаг Украины. Участники акции показали импровизированную театральную постановку под названием «Гламурные гастроли кремлевского гэбиста», которую милиция вчера запретила проводить. Театрализованная постановка продемонстрировала, как, по мнению участников акции, в Российской Федерации принимали решение о визите патриарха Кирилла в Украину. Участники акции надели на лица фотографии Президента России Дмитрия Медведева, премьер-министра Владимира Путина и предстоятеля РПЦ. Также участники акции купили Кириллу билет на поезд в Россию. Напомним, 26 июля представители милиции задержали 8 представителей "Свободы", которые собирались протестовать против визита в Украину патриарха московского и всея Руси Кирилла на улице Владимирской в Киеве.