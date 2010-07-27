Бриттани Мерфи и ее мужа убил грибок

Причиной смерти актрисы Бриттани Мерфи и ее мужа, сценариста Саймона Монджака, стал грибок, которым заражен их дом в престижном районе "Голливудские холмы", что раньше принадлежал Бритни Спирс. К такому выводу дошел Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса. На мысль о грибках медиков навело то, что супруги умерли в этом доме при похожих обстоятельствах: 32-летняя Бриттани умерла в декабре 2009 году якобы от пневмонии, а ее 39-летний мужчина умер через пять месяцев от сердечного приступа. Ранее факт заражения дома грибком был отмечен следователями, которые, однако, не считали его основной причиной трагедии. Однако на прошлой неделе коронеры графства Лос-Анджелес обнаружили, что причиной смерти Монджака также стала пневмония. Медики считают, что заболевание органов дыхания у супругов возникло в результате заражения грибком. Представитель Монджака подтвердил, что сценаристу было рекомендовано провести коронарное шунтирование, однако тот отказался из-за дефицита времени. Отметим, что от заражения грибком, которое приводит к разным заболеваниям, ежегодно умирают миллионы людей. Симптомы этого заражения схожи с респираторными признаками или же неврологическими заболеваниеми. Грибок, как правило, размножается в скрытых от глаз местах - за обоями, под ковром.