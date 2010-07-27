В Грузии заявили о находке оригинала «Дон Кихота» Пикассо

Грузинские искусствоведы утверждают, что обнаружили оригинал знаменитого рисунка Пабло Пикассо, изображающего Дон Кихота и Санчо Пансу Искусствовед Лали Лебанидзе заявила, что увидела рисунок в доме одной тбилисской семьи. Представитель семьи (его имя не называется) рассказал, что изображение их родственник прислал из-за границы. При этом рисунок всегда считали копией, пишет Лента.Ру. Пикассо нарисовал героев Сервантеса в 1955 году для журнала Луи Арагона Les lettres francaises: выпуск еженедельника был посвящен 350-летию великого романа. Trend отмечает, что впоследствии оригинал потерялся. На каком основании Лали Лебанидзе сочла обнаруженный рисунок подлинником, не сообщается. Теперь грузинские искусствоведы хотят созвать специальную комиссию, чтобы изучить «Дон Кихота» и удостовериться в его подлинности.