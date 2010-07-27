Книга Гордона Брауна о кризисе выйдет осенью

Издательская фирма Simon & Schuster опубликует книгу бывшего британского премьера Гордона Брауна о мировом финансовом кризисе в ноябре 2010 года. Издатели отмечают, что книга предложит «взгляд изнутри на события, которые привели к фискальному обвалу, и действия мировых лидеров в то время, когда они предпринимали шаги для избежания еще более масштабной катастрофы». В книге также будет указано, что Браун смотрит в будущее с оптимизмом и рассчитывает, что мир сможет вернуть себе финансовую стабильность. По словам самого экс-премьера, мировые экономики сейчас связаны крепче, чем когда-либо ранее, а глобальные экономические проблемы требуют глобальных решений и глобальных институтов. Он добавил, что хотел бы в первую очередь объяснить, как управлять следующей стадией глобализации, чтобы экономика работала для людей, а не наоборот. Прибыль от публикации книги, которая пока еще не имеет название, будет пожертвована Брауном на различные благотворительные цели при помощи фондов, связанных с его семьей. Simon & Schuster не называют сумму гонорара экс-премьера за литературный труд. Интересно, что бывший министр по делам бизнеса в правительстве Брауна Питер Манделсон собирается последовать примеру своего шефа и также пожертвовать гонорар от собственных мемуаров на благотворительность. Великобритания пострадала от финансового кризиса сильнее большинства ведущих европейских держав. Спад экономики в стране в 2009 году составил 4,8 процента. Кроме того, государству потребовались сотни миллиардов фунтов для спасения банковской системы, большая часть которой оказалась на грани краха. В результате за последние два года госдолг взлетел с 50 до 70 процентов от ВВП.