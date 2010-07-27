Пэрис Хилтон обвинили в подражании Гитлеру

В минувшие выходные Хилтон принимала участие в вечеринке на одной из яхт в Сан Тропе. Находясь на палубе, она сделала жест, напоминающий нацистское приветствие, а вторую руку держала возле носа, изображая усы. Этот момент засняли папарацци, и фотография была мгновенно опубликована. Новость получила большой резонанс, светскую львицу обвинили в намеренном подражании нацистам. Во вторник пресс-секретарь Хилтон представил официальное опровержение данной информации. «Пэрис просто танцевала с поднятой рукой, как делает это всегда. А ладонью левой руки почесала нос, когда репортер нажал на кнопку фотоаппарата», - заявил представитель Хилтон. Сама Хилтон никаких комментариев по поводу нового скандала не дала.