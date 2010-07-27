Сын Байчаса на "Порше" устроил ДТП в Киеве

Есть подозрения, что водитель "Порше" - сын известного бизнесмена и очередного "депутатского" кума В субботу, 24 июля на Позняках юный водитель на "Порше Кайен" стоимостью порядка $ 100 тыс грубо нарушил правила и устроил серьезную аварию. 18-летний водитель попытался выехать из небольшой улочки на Харьковское шоссе (от Солнечного озера в направлении Ленинградской площади), пересекая двойную осевую линию. Навстречу ему двигался «Субару». Вероятно, женщина за рулем, заметила дерзкий маневр и попыталась избежать столкновения, но не сумела. После удара покореженная «Субару», со слов случайных прохожих, загорелась, и если бы не пришли на помощь другие водители, без жертв бы не обошлось. Они вытащили женщину из машины и пустили в ход огнетушители. Сейчас пострадавшая по фамилии Иванова в больнице скорой помощи с переломами и сотрясением головного мозга. Ее недавно прооперировали. По словам очевидцев, водитель «Порше» самостоятельно вышел из машины, но в тот же день тоже оказался в больнице с диагнозом сотрясение мозга. Свидетели ДТП рассказывают, что оформляя протокол, гаишники оперативно сняли номера с "Порше". А на место сразу прибыла группа поддержки юного водителя: несколько людей общались с инспекторами и зачем-то проверяли исправность сигналов поворота в "Порше". Как удалось узнать из собственных в МВД, фамилия 18-летнего юноши - Байчас Д. В. Фамилия редкая. В «Одноклассниках» есть только один 18-летний Байчас по имени Дима. Из скудной информации на страничке следует, что он закончил лицей «Дизайн-образование» им. П. П. Чубинского в Борисполе. В соцсети «В контакте» так же нашелся только один Байчас и тоже с именем Дима. Если предположить, что участника ДТП Байчаса зовут Дмитрий, то не исключено, что его отец – известный в узких кругах бизнесмен – Владислав Байчас. В открытых интернет-источниках пишут, что Владислав Байчас – некий "бензиновый король" местного масштаба и будто бы кум нардепа-бютовца Сергея Мищенко. Байчас руководит ОАО «Евронефтепродукт», зарегистрированным Борисполе, а также ООО «Найс». С последней фирмой связан скандал, когда на посту директора аэропорта «Борисполь» был ставленник Рудьковского – Андрей Мазур. Эта самая фирма «Найс», по слухам, была одним из эксклюзивных поставщиков бензина для нужд аэропорта. Еще Байчасу-старшему приписывают отношение к нелегальным парковкам возле аэропорта.