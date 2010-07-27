Лидеру украинских анархистов сожгли "Хаммер"

27 июля ночью, при помощи двух бутылок с зажигательной смесью, неизвестные взорвали автомобиль «Хаммер», принадлежащий лидеру Союза анархистов Украины Вадиму Черному. От взрыва также загорелась соседняя машина. В Союзе анархистов утверждают, что взрыв является местью мэра Одессы Гурвица за опубликованную САУ информацию об имуществе его семьи в Израиле и организован участниками промэрской «Свободной Одессы», действующей под руководством Дмитрия Корчинского. В пресс-службе САУ также отметили, что Политисполком пришел к решению о сворачивании действий против Гурвица. «Учитывая полную бесперспективность борьбы, мы однозначно отказываемся от дальнейшей публикации компромата на Гурвица», - сказано в заявлении Союза анархистов. В САУ уверены, что снятие Гурвица с должности и уголовное преследование могут быть произведены только при соответствующем политическом решении на уровне президента. «При наличии такого решения, имеющийся у САУ компромат на Гурвица не понадобится — достаточно будет находящихся в правоохранительных органах материалов. При отсутствии политического решения, имеющиеся у САУ материалы бесполезны», - сказано в заявлении.