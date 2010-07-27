Анджелина Джоли приодела детей

Вместе с матерью, которая гостила в России, в Токио прилетели ее сыновья - 8-летний Мэддокс и 6-летний Пакс, а также две дочери - 5-летняя Захара и 4-летняя Шайло. Пакс оделся в стиле папы Питта - в легкий костюм и кепку. Его старший брат Мэддокс выглядел просто и спортивно - черные штаны, белая майка и яркий желтый рюкзак. Красотка Захара демонстрировала изысканные ножки в коротких шортах, а родная дочь Джоли-Питта Шайло, как всегда, была одета под мальчика. Сама Анджелина Джоли облачилась в черное мини-платье и сандалии. 35-летнюю актрису сопровождала ее ассистентка в течение многих лет - Холли Голайн. Джоли приехала в Японию промоутировать шпионский триллер Солт. Брэд Питт остался дома с младшими детьми семейства - двойняшками Ноксом и Вивьенн.