Литвин подумывает попросить Кирилла изгнать чертей из Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заверяет, что во время его сегодняшней встречи с главой РПЦ Патриархом Кириллом не обсуждались никакие политические вопросы. «Говорили о роли и месте веры, о духовности, о важности этого фактора при нынешних условиях», - сказал Литвин. По словам спикера, этот вопрос обсуждался как с точки зрения принятия решений властью, так и с точки зрения жизни каждой семьи. «Говорили о том, что нужно делать, чтобы фундамент жизни строился на тех принципах, которые позволяют человеку быть человеком», - сказал он. При этом он добавил, что «разговор имел не политический характер, а характер простого общения». Отвечая на вопрос журналистов, предлагал ли Литвин Кириллу освятить сессионный зал, спикер заметил, что над этим нужно подумать. При этом он напомнил, что во времена его первого председательства в парламенте в 2002 году, возникала идея об освящении сессионного зала в связи с бурными политическими событиями. «Одни выступили «за», другие – категорически против. А третьи спросили, а кто же будет выполнять эту высокую миссию. И на этом идея успешно была похоронена», - сказал он. Литвин заметил, что в конфессиональном плане Украина многовекторная, и из-за раскола вряд ли можно будет освятить сессионный зал какой-то одной конфессией. Литвин также заметил, что из-за нехватки времени он не заводил Кирилла в сессионный зал.