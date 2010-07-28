У Ющенко считают, что Украина Януковича похожа на злую мачеху

Украина все больше становится страной крайне некомфортной для проживания своих граждан. Такого мнения придерживаютяс в партии «Наша Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе НУ. Так, отмечают в партии, только по официальным данным Госкомстата, с начала года в Украине на 22% выросла задолженность по заработной плате. При этом, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) На 1 июля зафиксирован в трех восточных областях Украины - Донецкой, Луганской и Харьковской. «Именно так новая власть благодарит оплот Партии регионов за поддержку Виктора Януковича на президентских выборах», - подчеркивают нашеукраинцы. В партии Ющенко отмечают, что самое весомое увеличение суммы невыплаченной заработной платы зафиксировано именно на предприятиях по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, т.е. угля. «Даже на малой Родине действующего главы государства (в Енакиево) горняки двух шахт «Красный Профинтерн» и «Юный коммунар» намерены не подниматься на поверхность, требуя погашения долгов по заработной плате» ,- говорится в заявлении НУ. По мнению нашеукраинцев, на крайне опасные тенденции в украинской экономике указывает тот факт, что увеличение общей суммы задолженности наблюдается прежде всего на экономически активных предприятиях. «Такая ситуация свидетельствует о полном непрофессионализме правительства, вызывающий вымывание средств работающих предприятий за счет невозврата НДС и увеличения налогового давления», - уверены в партии Ющенко. «Типичное для лета сезонное уменьшение количества официально зарегистрированных безработных не может скрыть того факта, что новая власть фактически не занимается созданием новых рабочих мест. По мнению экспертов, Украину ожидает дальнейшее увеличение количества безработных за счет насильственного банкротства предприятий, которые выкупили «российские инвесторы» для того, чтобы избавиться от украинских конкурентов. И это лишь одно из последствий так называемого «потепления» в отношениях между Украиной и Россией», - говорится в заявлении НУ. «Как следствие, навсегда покинуть территорию Украины за миллион гривен изъявили желание 39,7% участников опроса, который провела компания iVOX Ukraine, а 8,4% сами бы доплатили, чтобы никогда не возвращаться в Украину. Примечательно, что желающих эмигрировать больше на Востоке (45,6%), а тех, кто готов доплатить за эмиграцию, - на Юге (11,3%). Тогда как в западных областях согласны на эмиграцию за 1 млн. грн. - 36,8%», - напоминают в «Нашей Украине». «Приведенные факты свидетельствуют, что «Украина для людей», которую строит Янукович, для наших сограждан больше похожа на злую мачеху, чем на родную матушку. Дальнейшее пребывание политических сил, лидером которых является нынешний глава государства, только ухудшит ситуацию в стране. Но уже на ближайших выборах украинцы имеют возможность дать надлежащую оценку таким действиям Партии регионов и ее сателлитов», - уверены нашеукраинцы.