Путин хочет отдохнуть с Медведевым. Решают, куда поехать

Премьер-министр РФ Владимир Путин намерен традиционно провести свой отпуск в России. Возможно, ему составит компанию президент Дмитрий Медведев. «Свой отпуск я провожу в России, есть некоторые регионы Российской Федерации, которые мне нравятся, есть некоторые, где я не был», - сказал он в беседе с российскими журналистами. «И с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – ред.) мы договаривались вместе провести несколько дней отпуска, выбираем сейчас регион, куда можно поехать», - добавил он. Как сообщал ForUm, Президент Украины Виктор Янукович ушел в отпуск с 9 июля и намерен вернуться на работу 24 августа.