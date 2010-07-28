Герман проходит медкомиссию перед работой санитаркой

Заместитель главы президентской администрации Анна Герман не оставила идею поработать санитаркой в одной из украинских больниц. «Сейчас я прохожу медицинскую комиссию. На следующей неделе у меня начнется вторая часть отпуска, и я проведу ее так, как и планировала. В какой именно больнице буду работать, пока не определилась, но хотела бы, чтобы это была детская больница. Город для меня не имеет значения, но это должна быть больница, где находятся самые несчастные дети», — рассказала «Сегодня» Герман. По ее словам, медицинского образования у нее нет. «Если бы было — просилась бы поработать врачом или медсестрой», — сказала Герман. Свое желание замглавы администрации объясняет желанием «побыть ближе к людям, их почувствовать». Как объяснили нам врачи, в обязанности санитарки входит самая простая и низкооплачиваемая работа: они моют полы, ставят клизмы, выносят утки, водят тяжелых больных на процедуры... А вот ставить уколы они не могут — это обязанности медсестер.