Симоненко припомнили его особняк за полтора миллиона долларов

Заявления лидера Компартии Петра Симоненко об “оппозиционности КПУ” являются попыткой отбелить партию коммунистов накануне выборов в местные органы власти. Такое мнение, как сообщили в пресс-службе УНП, высказал член правления Украинской народной партии Степан Хмара. «КПУ несет прямую ответственность за повышение цены на газ и жилищно-коммунальные услуги», - отметил политик. «За словами о классовой борьбе и отстаивании интересов трудящихся КПУ занимается типичной политической торговлей, поддерживая тех, кто больше заплатит, в чем угодно, даже - последняя продажа - в повышении цены на газ для населения и тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - заявил Хмара. «Настоящее лицо «классовой борьбы» современных коммунистов – это особняк Петра Симоненко за полтора миллиона долларов, швейцарские часы и костюмы от заграничных модельеров его подчиненных», - добавил представитель УНП. «Поэтому заявление Симоненко является ни чем иным, как попыткой отбелить КПУ накануне местных выборов от всего негатива сотрудничества с Партией регионов, ведь вместо экономического подъема и улучшения жизни уже в 2010 году, как обещал Виктор Янукович, украинцы получили лишь тотальное подорожание цен на все и вся», - подытожил Хмара. Как сообщалось, в интервью на сайте КПУ Симоненко заявил, что Коммунистическая партия является настоящей политической оппозицией, однако ее парламентская фракция не намерена выходить из состава коалиции.