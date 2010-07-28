Убийца Леннона снова просится на волю

Комиссия по условно-досрочному освобождению рассмотрит прошение Чэпмена в начале августа. По состоянию на конец июля в комиссию поступило четыре обращения с просьбой не освобождать Чэпмена и два с призывом отпустить его из тюрьмы. Вдова Леннона - Йоко Оно - предыдущие пять раз, когда Чэпмен подавал прошение, отправляла в комиссию письма с просьбой оставить его за решеткой. Получила ли комиссия шестое аналогичное письмо от Йоко Оно, пока не известно. Чэпмен, совершивший убийство Леннона в декабре 1980 года, приговорен к пожизненному заключению. После 20 лет, проведенных за решеткой, Чэпмен получил право каждые два года подавать прошение об освобождении. Пока все прошения, поданные Чэпменом, комиссия по условно-досрочному освобождению отклоняла.