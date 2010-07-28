Бар Рафаэли отдыхает с миллиардером Теди Саги

Известную модель Бар Рафаэли видели вчера в одном из тель-авивских клубов в обществе израильского миллиардера Теди Саги. Бар Рафаэли прилетела в Израиль из Милана 20 июля, спустя две недели после своего последнего "рабочего" визита. Если в прошлый раз она практически не покидала студию, участвуя в съемках рекламы для сети модных магазинов, то в этот раз она намеревалась хорошенько отдохнуть. Все свободное время Рафаэли посвящает встречам с друзьями, шоппингу и развлечениям. На прошлой неделе посетители торгового центра в Рамат-Авиве с удивлением узнали в длинноногой блондинке известную модель и тут же защелкали камерами на своих мобильных телефонах. Часть снимков, сделанных в интерьерах магазина, можно увидеть в онлайн СМИ. Но, как сообщают свидетели, папарацци радовались недолго: Бар Рафаэли позвала охранников, которые очень доходчиво объяснили зевакам, почему им следует убрать мобильные телефоны и держаться подальше от звезды. В конце этой недели Бар Рафаэли вернется в Лос-Анджелес, где ее ждет Леонардо Ди Каприо. Однако перед отъездом манекенщица дала повод для новых слухов о возобновлении романа с известным израильским миллиардером Теди Саги. Второй канал ИТВ сообщает, что вчера Рафали и Саги видели в одном из баров на улице Ибен Гвироль в Тель-Авиве. Слухи о том, что у известной манекенщицы роман с миллиардером впервые появились в тот период, когда Рафаэли рассталась с Ди Каприо. Тогда Рафаэли и Саги часто видели вместе в тель-авивских барах и кафе, они вместе летали в Европу на концерт Бритни Спирс. С тех пор многое изменилось: Бар Рафаэли вернулась к Ди Каприо, а у Саги появилась новая подружка – бывшая королева красоты Израиля Яэль Низри. Низри также вчера находилась в баре. И, как сообщает Второй канал, очень спокойно наблюдала за тем, как Саги беседует с той, которую все считают ее соперницей.