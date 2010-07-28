Ярослав Качиньский рассказал о последнем разговоре с братом

Брат погибшего в авиакатастрофе президента Польши Ярослав Качиньский 27 июля дал показания по делу о крушении под Смоленском самолета делегации Леха Качиньского. На допросе в польской военной прокуратуре политик рассказал о телефонном разговоре с братом, состоявшемся незадолго до падения самолета. Как отметили в пресс-службе Главной военной прокуратуры Польши, согласно показаниям Ярослава Качиньского, его разговор с братом не касался ни полета президентского Ту-154, ни предполагаемого места посадки. Ранее председатель партии «Закон и справедливость» уже заявлял, что темой разговора с братом было здоровье их матери. Как известно, Лех Качиньский позвонил брату по спутниковому телефону за полчаса до авиакатастрофы. Ярослав Качиньский был вызван на допрос в прокуратуру 9 июля. По сообщениям польских СМИ, допрос брата погибшего президента длился более трех часов. О других темах беседы Ярослава Качиньского со следователями пока не сообщается. Самолет президента Польши, на котором польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь, потерпел крушение в Смоленской области 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе сам Лех Качиньский, его жена, а также влиятельные политики, представители военного командования, общественные и религиозные деятели. Расследование причин крушения продолжается. По предварительным данным, Ту-154 разбился из-за ошибки пилотов, которые решили посадить самолет в неподходящих погодных условиях.