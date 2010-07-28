Фидель Кастро опубликует мемуары и историю революции

Кубинский лидер Фидель Кастро анонсировал книгу мемуаров. Первая часть автобиографии революционера под названием "Стратегическая победа" выйдет в августе. В книге из 25 глав подробно описывается, как группе из нескольких сотен революционеров под командованием Кастро удалось в 1958 году сокрушить правительственную армию Кубы и свергнуть режим диктатора Фульхенсио Батисты. Первоначальным заголовком издания было "Как 300 разгромили 10 тысяч". В качестве иллюстративного материала в книге появятся карты и планы партизанской войны, а также графические схемы оружия, которое использовали противостоящие стороны. Как признался автор, он начал писать автобиографию после того, как заболел и передал управление страной своему брату Раулю. Работа над произведением шла "не один месяц". Ключевым моментом книги и кубинской революции стала битва в начале августа 1958 года. Фидель описывает ее в последней главе первого тома. В результате того сражения повстанцы потеряли 31 человека, но неприятель - 300 человек, не считая взятых в плен. Также мятежникам удалось захватить оружие и боеприпасы. Это создало плацдарм для решающего стратегического наступления, что в итоге привело к взятию Гаваны в январе 1959 года. Выдержки из последней главы книги прочтут по кубинскому Radio Rebelde ("Мятежное радио") седьмого августа, на следующий день после годовщины ее окончания. В "Стратегической победе" Кастро предается и детским воспоминаниям. В этой части он описывает, как стал борцом сопротивления. 83-летний Кастро долго не показывался на публике после болезни, но в июле уже трижды появлялся на местном телевидении. Сейчас экс-лидер работает над вторым томом автобиографии под рабочим названием "Решающее стратегическое контрнаступление".