В США появилась еще одна «жертва» Полански

В США еще одна женщина сделала публичное заявление о том, что она, якобы, является жертвой сексуального насилия со стороны режиссера Романа Полански Эдит Фогельхут, бывшая американская модель, рассказала прессе о том, что была изнасилована Полански в 1974 году, когда ей был 21 год. По словам Фогельхут, однажды вечером она вместе с Полански приехала в дом актера Джека Николсона, где состоялась небольшая вечеринка. Полански, оказавшись наедине с женщиной, применил силу, чтобы заставить ее принять наркотики, после чего принудил ее к анальному сексу, пишет Газета.ру со ссылкой на The Huffington Post. Фогельхут, которая сейчас работает над своей автобиографией, сказала, что одна из глав ее будущей книги будет посвящена тому инциденту. Она также пояснила, что рассказать о случившемся ее подвигло признание другой «жертвы» режиссера. В мае британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что в возрасте 16-ти лет была изнасилована Полански.