Януковича вырезали из мрамора в виде Калигулы

Луганский скульптор Николай Шматько отобразил в мраморе президента Виктора Януковича. Скульптор Николай Шматько воссоздал образ Януковича по фотографиям. Но насколько мраморный президент похож на настоящего, любители искусства еще не имели возможности оценить. Скульптор сохраняет интригу - говорит, что презентацию работы устроит только на следующей неделе. Пресса писала, что на создание скульптуры президента художника вдохновил бюст римского императора Калигулы. То, что Виктор Янукович предстанет в образе Калигулы, Николай Шматько не опровергает. Он надеется, что его работу оценят не только зрители, но и чиновники. Возможно, они по-новому увидят лицо президента, и даже установят в своих кабинетах копии бюста, а кто-то один наверное - и оригинал, говорит Николай Шматько. «У нас же портреты держат в кабинетах. Ничего, если бы они и бюст такой имели», - говорит скульптор. Шматько отображал в мраморе президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, а также Юлию Тимошенко, когда она была премьер-министром. Скульптуры политиков не являются главными работами мастера, но именно они вызывали наибольший интерес публики. Особый ажиотаж возник, когда примерно два года назад Николай Шматько презентовал скульптуру Тимошенко. За эту работу предлагали немалые деньги, но продавать ее скульптор не захотел. «Сначала давали полмиллиона евро. Но дело в том, что они уже опоздали. Я поднял цену до миллиона. И на этом торги закончились», - рассказывает Шматько.