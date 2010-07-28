Кондолиза Райс дала фортепьянный концерт

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выступила в дуэте с соул-королевой Аретой Франклин и исполнила фортепианный концерт Моцарта. Кондолиза Райс, покинув пост государственного секретаря, в очередной раз доказала, что не лишена способностей классической пианистки: объединившись с легендарной джазовой певицей Аретой Франклин, она исполнила произведения Моцарта и подыграла диве на фортепиано. Концерт прошел в музыкальном центре Филадельфия-Мэнн. Все вырученные средства, порядка 600 тысяч долларов, пойдут на благотворительность в помощь детям из неблагополучных семей. Концерт продолжался три часа. На нем присутствовали 8 тыс. человек. Франклин пела самые известные композиции. Райс аккомпанировала ей на фортепиано. В первом отделении Райс, классическая пианистка по образованию, исполнила части из «Фортепианного концерта № 20» Моцарта с оркестром. Райс рассказала, что неустанно репетировала. Она призналась, что в последний раз выступала вместе с оркестром в 18 лет. Она получила классическое фортепианное образование и регулярно выступала во время учебы в школе и колледже. По рассказам Франклин, как только она узнала, что Райс — пианистка, то решила ознакомиться с ее игрой, чтобы «услышать, что она из себя представляет». Певица призналась, что была приятно удивлена. «Она действительно умеет играть. Потрясающе», — отметила Франклин. Райс, в частности, аккомпанировала Франклин песню «Say a Little Prayer for You». Певица начала со слов: «Вы думали, она не умеет играть, да?» Исполнительницы впервые встретились в рамках одного из приемов в Белом доме, когда Райс занимала высокий государственный пост. «Вы играете?» — спросила ее Франклин. Получив утвердительный ответ, певица предложила: «Нам надо сделать что-нибудь вместе». У бывшего госсекретаря имеется опыт музыкальных выступлений. Так, в конце 2008 года, покидая Белый дом, она исполнила Брамса в присутствии английской королевы. Ей аккомпанировали жена министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда на скрипке и трое музыкантов Лондонского симфонического оркестра.