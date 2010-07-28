Ахмадинеджад считает осьминога Пауля символом упадка западного мира

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал осьминога Пауля символом «загнивания и упадка» западного общества. Выступая в Тегеране в минувшие выходные, иранский лидер несколько раз упомянул Пауля, назвав его, в частности, распространителем «западной пропаганды и предрассудков». «Те, кто верят в подобные вещи, не могут вести свои народы вперед, как это делает Иран, постоянно стремящийся к самосовершенствованию и опирающийся на истинные духовные ценности», - заявил Ахмадинеджад. Осьминог Пауль прославился в Европе благодаря тому, что успешно предсказывал результаты немецкой сборной на чемпионате мира по футболу. Он же предсказал победу испанцев над голландцами в финальном матче. В аквариум к Паулю помещали два контейнера с едой, отмеченные флагами команд-соперников. Осьминог выбирал один из контейнеров, таким образом определяя победителя. На волне популярности осьминога Пауля, живущего в океанариуме немецкого города Оберхаузен, у него появились многочисленные последователи-конкуренты в разных странах мира: попугай по кличке Мина Кутти, гамадрил по кличке Маська и другие. Ранее с критикой суеверий вокруг осьминога Пауля выступал раввин города Шохам Давид Став, возглавляющий организацию «Цохар». Став назвал обращение за предсказаниями к Паулю и другим животным вздором и «моральным банкротством Запада».