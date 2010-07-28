Вилла Франко Дзеффирелли стала отелем-музеем

Принадлежавшую режиссеру театра и кино Франко Дзеффирелли виллу на Амальфитанском побережье Италии превратили в элитный отель. Вилла была собственностью режиссера в течение 35 лет. За это время в гостях у Дзеффирелли успели побывать Сергей Дягилев, Элизабет Тэйлор, Лоуренс Оливье, Мария Каллас, Леонард Бернстайн и другие выдающиеся деятели культуры. По словам самого режиссера, вилла всегда была для него источником вдохновения, однако в последнее время он «потерял возможность получать удовольствие от ее посещений и предпочел предоставить ее другим». В 2007 году вилла была куплена Джованни Руссо, владельцем нескольких гостиниц в Сорренто. Новый владелец предпочел оставить интерьер практически без изменений. В частности, не тронули оранжерею, которая являлась частью декораций в постановке «Травиаты» Дзеффирелли. Обстановку в самом большом номере сохранили в первозданном виде - в помещении осталась мебель, принадлежавшая режиссеру. Более того, у гостей даже будет возможность пролистать книги, которые когда-то читал Дзеффирелли. Всего в новом отеле 12 номеров. Их стоимость варьируется от 1100 до 5000 евро за сутки. Отметим, что 87-летний Франко Дзеффирелли продолжает активную творческую деятельность. Совсем недавно он закончил работу над циклом опер на Веронской арене. По словам самого режиссера, с годами его график становится менее напряженным: в ближайшем году он станет режиссером «всего лишь трех опер».