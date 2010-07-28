Черновецкий бросил дом и уехал. Обещал вернуться к сентябрю

Мэр Леонид Черновецкий находится отнюдь не в Киеве, как ранее заявляли в мэрии. Он уехал за границу лечиться, причем вернется, как сказал нам источник в Блоке Черновецкого, не раньше середины сентября. «Сегодня» побывала в элитном поселке Конча-Заспа, где у мэра трехэтажное имение. Двор и дом мэра выглядят, прямо скажем, покинутыми. Все пять машин класса люкс, включая Роллс-Ройс, со знакомыми «семейными» номерами Черновецких «22-77», вчера стояли в открытом гараже и на улице, две из них были накрыты чехлами. Деревья и газоны свежеполиты, но ни хозяев, ни кого-либо из обслуги и следа нет. Молодые люди на участке мэра, похожие на охранников, вели себя явно расслабленно. «Приходите к нам в озере купаться, рыбку можете половить. Все равно хозяев нет и в ближайшее время не будет», — приглашали они. Соседи говорят, что мэра не видели уже очень давно. «У Леонида Михайловича есть неизменная привычка — бегать каждое утро по дорожке вдоль луга. Они обустроили себе беговую дорожку, отгородили ее от посторонних глаз, но с нашей дачи она как раз очень хорошо просматривается. А в последние месяцы я его не вижу. Как раз тогда у него начались проблемы, и, думаю, что ему не до пробежек», — рассказал охранник одного из соседей. В небольшом магазинчике, расположенном прямо на въезде в небольшой поселок, где находится вилла Черновецких, тоже не видели машин мэра и его сопровождения. «Раньше он тут каждый день проезжал, нам из окна хорошо видно. Его Роллс-Ройс и «Мерседес» охраны. Кортеж перепутать невозможно. На всех авто, как и у членов семьи, одинаковые номера. К нам они, правда, никогда не заходят, да и прислуга тоже. Им возят продукты под заказ оптом, нередко можно увидеть и направляющуюся к ним машину с мороженой рыбой. А несколько дней уже не видно машин ни его, ни супруги», — рассказала нам продавец магазина, где торгуют хлебом, колбасой, пивом. Она сказал, что по поселку ходят слухи, мол, мэр уже и не вернется в Киев. «Я слышала, что у него проблемы, вот он и уехал. Но родственник мэра и депутат Киеврады Виктор Гринюк уверяет, что это, естественно, неправда. «Вы что, никуда он не сбежал, просто на отдыхе. Насколько мне известно, он сейчас в Крыму, но не исключено, что уедет за границу лечиться». Источник в Блоке Черновецкого сказал нам, что у мэра опять обострились проблемы со спиной — из-за спортивных нагрузок. «Он появится лишь в середине сентября и займется предвыборной кампанией в райрады», — сказал нам источник в Блоке Черновецкого.