Ким Чен Ир передал личное состояние младшему сыну

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир передал своему младшему сыну и вероятному преемнику Ким Чен Уну свое личное состояние. Об этом сообщает южнокорейское радио. Куратором операции называют Ли Чоля, бывшего посла КНДР в Швейцарии и близкого сподвижника Ким Чен Ира. Между тем наличие у северокорейского лидера секретного состояния, хранящегося в банках за рубежом, никогда не было подтверждено официально. Предполагается, что Ким Чен Ир передаст полномочия сыну в ходе запланированной на сентябрь встречи Политбюро Трудовой партии Кореи. О назначении Ким Чен Уна официальным преемником отца стало известно в январе 2009 года. С тех пор 27-летний наследник несколько раз сопровождал отца в ходе визитов на северокорейские заводы и фабрики, а день его рождения отмечается в стране как национальный праздник.