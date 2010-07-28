Янукович помолился на месте крещения князя Владмира

В Севастополе в Свято-Владимирском соборе состоялось праздничное богослужение, посвященное Дню памяти Святого равноапостольного князя Владимира и Дню крещения Руси В богослужении, в частности приняли участие президент Украины Виктор Янукович, спикер Верховной Рады страны Владимир Литвин, глава МВД Анатолий Могилев и руководство Крыма. После богослужения президент подарил Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю старинную Библию, а также передал собору набор необходимых для богослужения предметов. Митрополит Лазарь, в свою очередь, подарил Януковичу икону "Крещение Руси". Владимирский собор в Херсонесе был построен в конце XIX века на том самом месте, где, по мнению историков, находилась церковь, в которой принял христианство Святой князь Владимир, впоследствии распространил православия по всей Киевской Руси.