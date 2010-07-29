Тигипко объяснил, почему не пойдет в отпуск

Вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко не намерен уходить в отпуск. Об этом он сказал журналистам, сообщает Обком. "Я в отпуск не ходил и ходить не буду...Нравится работать", - отметил Тигипко. Он заявил, что в настоящее время ведется работа по подготовке к сентябрю целого ряда реформ и важных решений. В частности, вице-премьер отметил, что одним из самых важных вопросов является доработка проекта Налогового кодекса. Ранее Тигипко заявлял, что "никому не удастся убежать от налогов". "В настоящий момент вместе с бизнесом отрабатываем новый проект налогового кодекса. И там будет усилено администрирование определенных направлений, чтобы побег от налогов был невозможным", - говорил он. Также, по мнению Тигипко, сегодня ни Налоговая администрация, ни налоговая милиция не требуют усиления своих полномочий.