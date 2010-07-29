Французы считают, что Кирилл вел себя в Украине как дома

Патриарх пытается навязать Украине одну партию и одну веру, уверены в заграничном СМИ. Патриарх Кирилл приехал в Украину как к себе домой, пишет французское издание Le Temps. Визит проходил 9 дней, для охраны патриарх были мобилизованы тысячи милиционеров, его бесконечно показывали по украинским телеканалам, пишет газета. «Эта концепция «Русского мира», которая вращается вокруг «ценностей православной веры, которые являются основой культуры и цивилизации, приводит Украину в зависимость от большого соседа», - считает автор статьи. По мнению газеты, в визите Кирилла нет ничего духовного, и даже в России его считают скорее политиком и дипломатом, чем патриархом. «Киевский патриархат стал предметом нескольких нападений со стороны сторонников Кирилла во время его визита, которые не стеснялись призывать к его ликвидации», - напоминает издание. Визитом Кирилла недовольны не только ультраправые силы Украины, но и представители интеллигенции и общественности в общем, заявляет автор статьи. «Оппозиционная пресса называет визит Кирилла антиукраинским и непристойным», - пишет издание и напоминает, что связи между президентом Украины и Московским патриархатом крепки как никогда. «Сегодня существует соблазн навязать одну партию и одну церковь, но это не сработает. Единство политической и религиозной власти представляет опасность как для государства, так и для церкви в украинских условиях», - уверен автор статьи.