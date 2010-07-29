Филарет собрал больше сторонников, чем Кирилл

Сегодня состоялась Крестная хода по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины. Паломники во главе с Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом прошлись от Владимирского собора к памятнику Владимиру. По приблизительным оценкам паломников собралось около 5 тысяч. К ходе примкнули много обычных прохожих. Затем на Владимирской горке возле памятника князю Владимиру представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) во главе с предстоятелем церкви патриархом Филаретом провели в Киеве молебен по случаю годовщины крещения Руси. На протяжении дня автобусы с паломниками УПЦ КП блокируются во всех регионах Украины, в том числе и восточных.