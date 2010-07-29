"Укрзализныця" купила у друга Януковича запчастей на 216 млн

На протяжении последних 2 месяцев Госпредприятие "Укрзализныця" закупила запчастей к вагонам и локомативам на сумму 1,1 млрд грн. Соотвутствующая информация опубликована в Вестнике госзакупок. С мая по июль Госпредприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины "Укрзализнычпостач" провело тендеры на закупку узлов и деталей для локомативов и подвижного состава на сумму около 500 млн. грн. Кроме того, за июнь-июль ГП "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов" потратило на закупку вагонных запчастей и коплектующих для подвижного состава более 600 млн. грн. Общая сумма заказов в указанный период составила 1,114 млрд. грн. Победителями тендеров стли 11 специализированных украинских предприятий. В частности, 3 лота на общую сумму 216 млн. грн. выиграло ООО "Торговый дом "Укртранс". По информации "proUA" это предприятие контролирует народный депутат от Партии регионов бизнесмен Антон Пригодский.