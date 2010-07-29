Шевченко стащил кошелек с 6000 грн.

Хорошо, когда после матча все в настроении! Шева отыграл с куражом, забил, а потом еще и повеселил. Журналист ICTV Микола Васильков брал на поле послематчевые интервью. Подбежав к журналисту, Шевченко обнял его — ведь оба учились в одной школе №216 на Оболони. А после интервью капитан "Динамо" протянул Миколе... его бумажник, который Андрей при встрече ловко вытащил из заднего кармана журналиста. Кстати, сумма там была немаленькая: "Шесть тысяч гривен, — рассказал "Сегодня" сам Васильков. — Не думайте, я всегда внимательный. Но перед эфиром переложил кошелек в задний карман, чтобы в кадре не было. А Шева просто подурачился. Мы хорошо знакомы, хотя я на четыре года старше, их класс для нас был малявками". После этого оба в компании Реброва, Леоненко и Фоззи еще встретились в студии программы "Третий тайм". Она пока не будет цикличной, скажем, после каждого тура ЧУ, а выходит как спецпроект под некоторые матчи. Возможно, станет постоянной под поединки сборной Украины.