Картину Караваджо Украине передадут через Януковича

Похищенную два года назад в Одессе картину Караваджо вскоре могут вернуть Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Берлине Симоне Гербет В федеральном ведомстве Германии по расследованию уголовных преступлений предлагают передать картину во время визита в страну украинского президента Виктора Януковича. Как ожидается, визит состоится 30 августа этого года. Как сообщает Deutsche Welle, картина итальянского художника эпохи Возрождения была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства в 2008 году. Недавно она была изъята в немецкой столице при попытке нелегальной продажи.