Саркози хочет депортировать цыган из Франции

Президент Франции Николя Саркози распорядился о закрытии 300 цыганских стоянок и других лагерей незаконных переселенцев по всей территории страны, чем вызвал недовольство оппозиции. При этом нелегалы, согласно распоряжению президента страны, будут депортированы. По словам президента Франции, цыгане, не имеющие гражданства одной из стран Евросоюза и находящиеся во Франции нелегально, будут депортированы. Французские власти утверждают, что подобные поселения - рассадники преступности, однако критики президентского указа утверждают, что речь идет о целенаправленном преследовании этнического меньшинства. Тем не менее, министр внутренних дел Франции Брис Ортефе заявил, что в течении ближайших трех месяцев половина цыганских стоянок будет снесена. В канцелярии президента их называют «источником контрабанды, примером шокирующих жилищных условий, а также местом, где эксплуатируют детей». Вопрос лагерей незаконных переселенцев начали обсуждать на самом высоком уровне, после того как в городке Сен-Эньян десятки цыган, вооруженных топорами и арматурой, напали на местный полицейский участок. Кроме того, участники беспорядков вырубали деревья и поджигали автомобили. Незадолго до этого один из жандармов застрелил местного юношу, пытавшегося прорваться на автомобиле через КПП. Президент Саркози заявил, что лица, ответственные за беспорядки, будут серьезно наказаны. Во Франции живет несколько сотен тысяч цыган, преимущественно в давно основанных поселениях. Последнее время к ним присоединились цыгане из Румынии и Болгарии, которым разрешено въезжать в страну без визы. Им, однако, требуется найти работу, если они хотят остаться в стране. Для проведения специальных проверок в некоторые цыганские таборы будут направлены сотрудники налоговой инспекции. Кроме того, французская полиция для более эффективного контроля цыганского населения планирует активнее сотрудничать с коллегами из Болгарии и Румынии. Решения президента вызвали негодование социалистов. Представитель этой партии Бенуа Амон призвал «не угнетать» людей, ведущих кочевой образ жизни. Ассоциации, защищающие интересы цыган, вообще заявили, что считают новые меры правительства «объявлением войны».