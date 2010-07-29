"Яндексу" запретили фотографировать дачу Януковича

Работники «Яндекса», фотографирующие Крым для поисковой системы, не смогли снять дачу президента на Форосе, а также почти весь Севастополь и значительную часть Южного берега Крыма. «Возле Фороса нам практически не дали снимать. Поселок Олива останется белым пятном на карте, если, конечно, президент после этой заметки не пригласит нас в гости», - сообщили работники, производящие фотосъемку. Также белыми пятнами на карте останутся почти весь Севастополь и Южный берег Крыма. «Если в Севастополе все понятно - сплошные воинские части, то на побережье - сплошь и рядом частная собственность. Солидные охранники нас на пушечный выстрел не подпускают», - рассказывают сотрудники «Яндекса». Также закрытыми для просмотра оказались многие санатории и пансионаты, хотя в «Артеке» и в Воронцовском дворце удалось провести съемку. Для фотосъемок используется автомобиль, на котором установлено четыре фотокамеры, автоматически снимающие через каждые 20 метров. Благодаря работе «Яндекса» через три-четыре месяца любой пользователь Интернета сможет совершить виртуальную прогулку на Южный берег Крыма, «побродить» по Севастополю, Симферополю, Феодосии, Евпатории, Алуште и другим курортным городам.