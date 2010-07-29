Москаль выяснил, что Могилеву прикупили "Кадиллак" за миллион

Министр внутренних дел Анатолий Могилев игнорирует распоряжение премьер-министра Азарова о запрете на дорогие авто, рассказал нунсовец Геннадий Москаль. «Я узнал о закупке УГАИ ГУМВД Украины в Киевской области автомобиля Cadillac Escalade 2010 выпуска, стоимость которого с учетом уплаты всех обязательных платежей превышает 1 миллион гривен. В дальнейшем этот автомобиль был передан в МВД Украины для обслуживания министра внутренних дел», - цитирует его слова пресс-служба "Народной самообороны". По его словам, на покупку такого авто нужно разрешение Кабмина, соответствующая смета в распорядителя средств и конкурентная (тендерная) процедура закупки. «По имеющейся информации, приобретение этого автомобиля произошло с нарушением законодательства - без проведения тендера и без предоставления разрешения Кабинетом министров», - заметил депутат. В связи с этим Москаль направил депутатские запросы к премьеру и генпрокурору с просьбой поручить Главному контрольно-ревизионному управлению проверить законность закупки вышеуказанного транспортного средства, и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования.