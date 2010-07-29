Червоненко сбросил почти 20 кг

Известного политика и экс-заммэра Евгения Червоненко не узнать! Он стал заметно стройнее. «Я просто начал жить в ладу с самим собой. И понял, что жизнь — не только политика, но еще и семейные радости, любовь. Первое — я прошел обследование в клинике с мировым именем. Мне сказали, что я абсолютно здоров, но вес мне мешает. Еще в мае у меня было 116 кг, а сейчас — 100 кг. Я отказался от возбуждающих аппетит виски, водки, без которых не обходится работа на госслужбе, и пива. Во-вторых, стал меньше есть. Застолья с огромным количеством тостов уже позади. В-третьих, я утром и вечером стал плавать и активно тренироваться. Сейчас я уже по-другому стал смотреть на мир и на женщин тоже», — рассказал он нам. Сейчас Евгений Червоненко занимается подготовкой к «Ялта-ралли»: «Не исключаю, что сам приму в нем участие. Со мной на месте штурмана будет двухлетний Альфредик. Я ему уже купил красный комбинезон».