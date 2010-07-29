Карла Бруни приступила к съемкам в новом фильме Вуди Аллена

Первая леди Франции Карла Бруни-Саркози начала сниматься в мелодраме Вуди Аллена в Париже, ее дебют собрал немало туристов вокруг съемочной площадки на улице Латинского квартала. У 42-летней бывшей манекенщицы и фотомодели Карлы Бруни лишь небольшой опыт работы в кинематографе. В 1994 году она исполнила роль в сатирическом фильме Роберта Олтмена «Прет-а-порте», посвященном миру моды, она также появлялась на экранах в фильме «Папарацци» Алена Берберяна (1998) и в документальной картине «Подиум» Робера Ликока (1996). В фильме Аллена супруге главы Франции досталась небольшая роль директора парижского музея. 41-й полнометражный фильм Аллена повествует о каникулах американской семьи в Париже. Он целиком будет снят во Франции, бюджет составит 23 миллиона евро. Во вторник съемки проходили в старом Париже на улице Муфтар, которая находится в Латинском квартале, недалеко от Пантеона и зданий Сорбонны. Появление первой леди рядом с овощной лавкой вызвало фурор: туристы принялись активно фотографировать актрису, которая в перерыве между дублями подолгу общалась со звездой Голливуда Оуэном Уилсоном. Первая леди Франции поделит съемочную площадку с Рэйчел МакАдамс, Эдрианом Броуди, Марион Котияр и Соней Роллан. На этой неделе Карла Бруни еще один - два раза примет участие в съемках. Режиссер вскоре отпустит ее в отпуск, который президентская чета проведет в семейной резиденции Бруни на Черном Мысе на средиземноморском побережье Франции.