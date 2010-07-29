Пол Джиаматти стнет Хрущевым

Пол Джиаматти сыграет Никиту Хрущева в новом фильме о советско-американских отношениях. Продюсерами проекта выступают Том Хэнкс и Гари Гоэцман. Новый проект, который разрабатывается совместно компанией Playtone и каналом HBO, будет посвящен визиту советского лидера в США в сентябре 1959 года. Сценарий картины напишет Пол Бернбаум, некогда писавший еще для оригинальной «Команды 'А'». В основе сюжета нового фильма книга «'К' взрывается» Питера Карлсона. Название произведения взято из заголовков газет того времени и связано со скандалом, который устроил Хрущев, когда ему с семьей запретили посещение Диснейленда из соображений безопасности. Никита Хрущев посетил США в 1959 году по приглашению американского президента Дуайта Эйзенхауэра. Целью визита было снижение напряжения в советско-американских отношениях того времени. После поездки Хрущева наблюдалось временное потепление во взаимоотношениях двух стран до тех пор, пока не произошел инцидент с самолетом-шпионом U2 Френсиса Пауэрса.