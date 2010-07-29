Джоли и Питт купили особняк за 40 миллионов долларов

Очередное новоселье скоро отпразднует самая красивая пара планеты Анджелина Джоли и Бред Питт. В этот раз они решили прикупить себе жилье в Италии, чтобы спокойно выезжать туда на каникулы с детьми. "Сначала Анджелина осматривала сразу два дома, - выдали секретную информацию журналистам сотрудники агентства недвижимости. - Каждый по 10 миллионов, но потом они с Бредом остановились на большом особняке". В новом доме, который располагается в селе Вальполичелла неподалеку от Вероны, есть целых 15 спален, 7 ванных комнат, домашний кинотеатр, спортивный зал, два бассейна и джакузи. Напомним, недавно Анджелина Джоли и Бред Питт выиграли суд против британской газеты, которая развела их. Питт и Джоли подали в суд на таблоид в феврале 2010 года за то, что газета сообщила о разрыве пары. Издание также утверждало, что звезды договорились о распределении имущества в размере 320 млн долларов и о порядке установления опеки над своими шестью детьми.