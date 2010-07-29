Первая супермодель Дженис Дикинсон снялась обнаженной в 60 лет

Бывшая супермодель Джанис Дикинсон, давно уже разменявшая шестой десяток, решилась раздеться перед камерой. Фотография полностью обнаженной Дикинсон, которую принято считать автором самого термина "супермодель", была опубликована в британском журнале Closer. На фото "старушка" Джанис позирует на застекленной веранде при естественном освещении - на ней только белые туфли на высоком каблуке, одну ногу Дикинсон закинула вверх. Эта фотография Джанис Дикинсон появилась в интернете 27 июля и менее чем за одни сутки стала одним из самых разыскиваемых и скачиваемых графических изображений. Снимок разместили на своих страницах множество блоггеров во всем мире. При этом в комментариях блоггеров зачастую звучит издевка по поводу интервью, которое дала Джанис журналу Closer. Дикинсон называет свое "любимое тело" "полностью органичным". Блоггеры напоминают другое ее интервью, в котором она признавалась, что просто помешана на пластических операциях. Но напичканная ботоксом и силиконом Дикинсон продолжает давать ценные советы и делиться опытом "здорового образа жизни": ежесуточные медитации, не менее 80 минут занятия йогой каждый день, в меню - рыба, куриное или индюшиное мясо, салаты и морковный сок, пишет издание. Точный возраст Джанис Дикинсон назвать сложно. По одним данным, она родилась 15 февраля 1955 года, по другим - 17 февраля 1953 года (впрочем, можно встретить упоминания и о том, что она родилась в 1951-м или в 1960-м). В интервью Closer Джанис вновь пересказывает свою биографию, упоминая и весьма неприятные ее моменты. Американская девочка, подраставшая в Бруклине и Флориде, в семье выходцев из Белоруссии и Польши, стала свидетельницей того, как ее отец принуждал к сексу одну из ее сестер. При этом Джанис утверждает, что сама не стала в буквальном смысле жертвой отца-педофила, хотя он ежедневно избивал ее – и она получила тяжелую психическую травму на всю жизнь. Однажды Джанис заявила журналистам: "Я думаю так: если ты сексуально домогался ребенка, тебе тут же нужно отрезать яйца, тебя надо кастрировать немедленно". Карьеру модели Джанис начала еще будучи школьницей. В начале 70-х она победила на национальном конкурсе "Miss High Fashion Model". Но долгое время славянская девушка не могла найти работу: агенты говорили, что у нее "слишком этнически характерная внешность". Не найдя работы на родине, Джанис оказалась востребованной в Париже, где она работала до 1978 года. По возвращении в Нью-Йорк она была уже известной моделью, зарабатывающей .000 в день – с ней заключили контракты фирмы JVC и Ford.