Владимиру Гришко подарили 26-й автомобиль

28 июля оперный певец Владимир Гришко отпраздновал свое 50-летие. "Весь день провел с семьей, - говорит по телефону корреспонденту Gazeta.ua. - Жена Татьяна приготовила ужин. Пригласили только самых близких друзей ". О подарках рассказывает неохотно. "Несколько лет назад мне подарили настоящую мельницу. Поставил у себя на даче В этом году надарили много чего, главное - не подарки, а внимание. Позвонили пиар-директору певца Веронике Чекалюк. "Владимиру Даниловичу один из лучших друзей подарил автомобиль" Мерседес ", - рассказала она.- Гришко любит необычные подарки. В его коллекции есть машины, на которых ездили Берия и Ворошилов". Как удалось узнать, "мерседес" - двадцать шестой автомобиль в гараже оперного певца. Вечеринку по случаю юбилея Гришко устроит в сентябре. Тогда певец даст юбилейный концерте в Киеве.