Москаль требует объяснить, как Могилеву могли дать отпуск

В "Народной Самообороне" возмущены тем, что министр так и не вышел из отпуска в связи со взрывом храма в Запорожье. Нунсовец Геннадий Москаль обратился с депутатским запросом к премьер Николаю Азарову с просьбой назначить служебное расследование относительно предоставления отпуска министру внутренних дел Анатолию Могилеву. "Поскольку министр внутренних дел назначен на должность 11 марта 2010 и отработал в должности всего 4,5 месяца, он не может пользоваться правом на отпуск", - уверен политик. Кроме того, по его словам, министр мог бы хотя бы прервать отпуск в связи с резонансным событием в Запорожье. "Сегодня оппозиционное правительство, как и все украинцы, крайне встревожено ужасным преступлением, которое произошло 28 июля в Запорожье, когда среди бела дня в церкви сработало взрывное устройство", - отметил нунсовец. "Как могло так случиться, что в день крещения Киевской Руси в православной стране подрывают православные храмы, убивая и калеча людей? Это больше напоминает высадку в воздух культовых сооружений в местах, где традиционно распространен терроризм, как, например, в Ираке. Никто не мог и подумать, что такое вообще могло произойти в Украине", - считает он. "Но в этой ситуации удивляет тот факт, что это резонансное преступление осталось без внимания нынешнего министра внутренних дел Анатолия Могилева, который должен был лично прибыть в Запорожье и проконтролировать ход его расследования.", - возмущен он. По словам депутата, этим преступлением Украина может быть поставлена в разряд стран, где есть реальная угроза терроризма, и поэтому его раскрытие должно быть не только вопросом чести для украинской милиции, но и проверкой МВД на профессионализм. "Но ни господин Могилев, ни один из его заместителей не только не начали активно действовать, но даже не прокомментировали это досадное происшествие, не успокоили людей и не объяснили, какие меры принимает милиция, чтобы подобное не повторилось в других городах", - возмущен Москаль. "Несмотря на существующие "трения" между церквями в Украине, подобного преступления еще не было за всю историю независимости Украины. Это очень опасный сигнал! А что же делает министр МВД в этой ситуации? Продолжает отдыхать в Крыму, словно ничего не случилось! Молчит и другое милицейское руководство, что не может не беспокоить верующих, которые теперь боятся ходить в храмы", - заявил он. "Оппозиционное правительство выражает соболезнования пострадавшим и семье погибшего и уверяет, что берет под контроль ход расследования этого преступления, о чем будет информировать общественность", - заверил депутат.