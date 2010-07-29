Обама впервые снялся в дневном ток-шоу

Президент США Барак Обама принял участие в съемках дневного ток-шоу The View на канале ABC. Обама стал первым за всю историю США президентом, снявшимся для передачи подобного формата. Между тем это стало не первым ток-шоу, в котором снялся Обама в качестве главы государства. Объясняя, почему он выбрал именно это ток-шоу, Обама сказал, что передачу часто смотрит его супруга Мишель. По его словам, сообщает ABC, остальные схожие программы ее не интересуют. В беседе с ведущими, в числе которых фигурирует известная актриса Вупи Голдберг, Обама рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться за все время работы на посту главы государства. В частности, он упомянул экономический спад, войны в Ираке и Афганистане, разлив нефти в Мексиканском заливе, а также борьбу с пандемией гриппа H1N1, более известного как свиной грипп. Он также рассказал о том, как ранее в 2010 году провел свой отпуск с супругой и двумя дочерьми в штате Мэн. В марте 2008 года Барак Обама уже принимал участие в съемках The View. Тогда он только баллотировался на пост президента США. Позже, в июне того же года, в передаче снялась его супруга, которая выступила в качестве одной из ведущей ток-шоу. На посту президента Обама уже успел сняться в нескольких телепередачах – первой из них стало вечернее шоу Джея Лино, в эфире которого глава государства появился в марте 2009 года. Среди других программ, в которых выступил Обама, дневных шоу не было.