Милиция назвала Кадиллак для Могилева благотворительностью

Бывший замминистра внутренних дел, ныне нардеп от НУНС Геннадий Москаль обвинил нынешнего главу МВД Анатолия Могилева в том, что для него незаконно приобретен шикарный автомобиль представительского класса Cadillac Escalade 2010 года выпуска. По словам Москаля, иномарку стоимостью более 1 млн гривен закупило Управление ГАИ Главка МВД в Киевской области, после чего она была передана в автохозяйство министерства для обслуживания Могилева. Нардеп заявил «Сегодня», что кадиллак приобретен в нарушение законодательства, без проведения тендера и разрешения Кабмина. — Министерство не покупало указанный автомобиль, — возражает Москалю глава Департамента по связям с общественностью МВД Дмитрий Андреев. — По информации ХОЗУ (хозяйственного управления), за Могилевым закреплен «Лексус-430» 2004 года выпуска производства Японии с пробегом 160 тысяч км и годовым обслуживанием в 98 тысяч гривен. Однако информированный источник, близкий к Администрации президента, подтвердил, что кадиллак таки покупали: — Деньги на покупку кадиллака отыскались в спецфонде госбюджета УГАИ Главка областной милиции, где аккумулируются средства от проведения техосмотров, регистрации автомобилей и других услуг, оказываемых Госавтоинспекцией, — говорит источник. — Расходование денег этого спецфонда строго регламентировано и может быть санкционировано только руководством МВД. Но главный специалист отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Киевской области Юлия Синчак сообщила еще более интригующую версию: — На балансе областного УГАИ эта машина появилась как благотворительный взнос частного лица, пожелавшего остаться неизвестным, — сказала Синчак со ссылкой на начальника УГАИ Сергея Деревянкина. — Стоимость авто — 518 тысяч гривен. После чего оно поступило на баланс МВД. В одном из столичных автосалонов «Сегодня» назвали цену такого кадиллака — от 800 до 832 тысяч гривен, в зависимости от комплектации.