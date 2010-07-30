Черновецкого назвали самым лживым мэром Украины

30 июля 2010, 10:20

Мэры большинства украинских городов не выполняют своих обещаний, но на выбор граждан это не влияет. Такой вывод делает еженедельник «Комментарии:», который в специальном выпуске проанализировал результаты выполнения мэрских обещаний в 35 больших городах страны. Как отмечает издание, лишь двое из городских голов больших городов Украины выполнили свои предвыборные программы - Владимир Гройсман (Винница) и Игорь Чудийович (Червоноград Львовской области). Остальные руководители больших городов либо почти ничего не выполнили, либо, в лучшем случае, выполнили приблизительно половину из того, что обещали, пишет еженедельник. Например, городской голова Харькова Михаил Добкин, хоть и провел обещанную реформу ЖКХ, однако она имела формальный характер и не привела к значительному улучшению качества услуг, хотя тарифы на них выросли. Новые трамваи и троллейбусы, закупленные по лизинговой схеме, вышли на маршруты еще в первый год мэрства Добкина, но сегодня из-за проблемы с расчетами предприятие ПЛ «Лизинг» требует прекратить их эксплуатацию и намерено начать процедуру изъятия. За четыре года Добкин и его команда провели лишь один из обещанных земельных аукционов, да и тот завершился протестом прокурора и последующими судами, отмечают «Комментарии:». Другие обещания харьковского мэра - такие, как проведение местных референдумов относительно конфликтной застройки за счет застройщика, прекращение вырубки деревьев, открытие для общего доступа информации о земельных кадастрах, - так и остались обещаниями, пишут «Комментарии:». В свою очередь, мэр Одессы Эдуард Гурвиц обещал избирателям отремонтировать все лифты до 2008 года, однако в городе до сих пор одновременно простаивают от нескольких десятков до нескольких сотен лифтов, а значительная часть лифтового оборудования изношена. Не выполнил он и своих обещаний относительно утверждения генплана и запрещения точечной застройки города. До лучших времен отложена реализация амбициозных инфраструктурных проектов мэра (мост через залив, легкое метро, многоэтажные паркинги в центре, намывные острова у побережья, а также мусороперерабатывающий завод до 2010 года). Городской голова Донецка Александр Лукьянченко обещал превратить город в наиболее благоприятный для развития малого и среднего бизнеса, однако, как отмечают «Комментарии:», открытие «единого окна» еще больше усложнило регистрационные процедуры для бизнеса. Не состоялся обещанный запуск первой линии донецкого метро, а генподрядчик разрекламированного проекта застройки микрорайона Широкий - российская компания «Социальная инициатива: Москва - Донецк» - оказался аферистом. Как пишут «Комментарии:», частично выполненными можно считать пункты программы Лукьянченко о превращении Донецка в город без окраин (улучшены лишь зоны исполкомов спальных районов) и строительство в каждом из девяти районов города по одному многоквартирному дому для малообеспеченных семей (дома возведены в четырех из девяти районов). Днепропетровский мэр Иван Куличенко, по мнению «Комментариев:», перед выборами 2006 года давал обещания таким образом, чтобы затем невозможно было обвинить в их невыполнении. Его программа изобиловала неопределенными глаголами типа «развивать», «способствовать», а также максимально неконкретными фразами - «повысить уровень жизни», «обеспечить уверенность в завтрашнем дне» и прочее. Самые громкие обещания мэра Львова Андрея Садового, как отмечают «Комментарии:», выполнило государство (речь идет о запрещении игорного бизнеса в городе и привлечении миллиарда долларов инвестиций - на стадион и аэропорт свыше 2 млрд. грн. выделило правительство). В то же время сам Садовый нарушил обещание относительно недопущения «кумовского во власти» (кумами мэра является его заместитель Василий Косив и секретарь горсовета Владимир Квурт), не проведен учет потребления воды, коммунальные тарифы растут, а качество услуг не улучшается. Впрочем, чемпионом по несдержанию слова среди украинских мэров, по версии «Комментариев:», является Киевский городской голова Леонид Черновецкий. Как отмечает издание, он не стеснялся брать на себя заведомо нереальные обязательства и нарушал свое слово без всякого стеснения. Так, киевский мэр не сохранил на прежнем уровне плату за проезд в общественном транспорте и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, не отремонтировал «почти все 10 400 столичных домов», не завершил до 2010 года строительство моста на Троещину, не сдал станции метро «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская», не увеличил доходы городского бюджета вдвое - с 25 до 50 млрд. грн., как обещал в мае 2008 года. Что касается мэров, которые, по оценкам «Комментариев:», держат слово, то винничанин Гройсман выполнил даже больше обещанного, не ограничиваясь рамками своей программы и не боясь непопулярных решений. В частности, пишет издание, он полностью разогнал стихийную торговлю в городе (хотя пришел к власти от так называемого базарного лобби), и снес самострои (независимо от того, сколько денег в них было вложено). У мэра Червонограда Чудийовича, как пишут «Комментарии:», иной рецепт выполнения предвыборных обещаний - нужно обещать то, что уже начал делать. В программе Червоноградского городского головы нет никаких сенсационных обещаний типа собственной электростанции, превращения города в туристический центр всего региона или миллиарда долларов инвестиций. Вместо этого есть около сотни мелких, но конкретных действий. К тому же, житель каждого уголка Червонограда может найти несколько пунктов, которые касались конкретно его улицы или микрорайона. В то же время «Комментарии:» подчеркивают, что реализовывать программу пункт за пунктом Чудийовичу дает возможность не только ее продуманность и его дипломатические способности, но и дополнительные возможности для поиска средств. С 2005-го по 2008 год областную администрацию возглавлял червоноградец и друг мэра Петр Олийнык, а с 2006-го земляк и товарищ Мирослав Сеник возглавляет областной совет. В целом же, прогнозируют «Комментарии:», у большинства мэров обещания 2006 года (а то и 2002 года) плавно перекочуют в программы 2010 года, а выполнение или невыполнение предвыборной программы никак не повлияет на выбор граждан. Наиболее убедительными аргументами на местных выборах часто оказываются не лужи на дорогах или разворованные сотни гектаров самых дорогих земель, а лозунги о НАТО или предвыборные плакаты, на которых мэр города обнимается с Лидером или Лидеркой, резюмируют «Комментарии:».

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