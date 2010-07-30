Прокуратура окончательно оправдала Омельченко

Милиция не нашла состава преступления в том, что Омельченко сбил насмерть пешехода Прокуратура Киева согласилась с решением Голосеевского РОВД о закрытии уголовного дела по факту ДТП с участием бывшего мэра Киева Александра Омельченко. Об этом сообщает «Газета по-Киевски». Ранее генпрокурор Александр Медведько заявлял о том, что милиция не нашла в действиях водителя - Александра Омельченко - состава преступления. Это и послужило поводом для проверки прокуратурой законности принятого решения. Как известно, 5 ноября 2009 г., на выезде из села Чапаевка, внедорожник "Мицубиси Паджеро", под управлением бывшего градоначальника, сбил насмерть пешехода - строителя Александра Карпинского.