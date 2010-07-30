На 64-м году жизни умер Николай Мозговой

народного артиста Украины, эстрадного певца, композитора, директора дворца культуры "Украина" ночью остановилось сердце. Николаю Петровичу было 63 года. Как стало известно из собственных источников "КП в Украине", сегодня скончался композитор, певец, народный артист Украины Николай Петрович Мозговой. Николай Петрович родился в 1947 году в Хмельницкой области. Закончил киевскую консерваторию. Автор песен "Зачаруй нас, любов" , "Сердце скрипки", "Тополиный край", "Минає день", "Рідний край", (которую спела София Ротару). Начинал карьеру эстрадного певца в ивано-франковском ВИА "Беркут". В 1977 году был приглашен в Киевский мюзик-холл. Слава к нему пришла сначала как к композитору - в 1979 году София Ротару спела его "Рідний край". Затем Николай переходит в Укрконцерт и с того времени исполняет только собственные песни: "Моя перша любов", "Горянка", "Вперше", "Минає день", "Зачаровані слова", "Дві качелі". Сначала пел с ВИА "Мальви", потом, когда в 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста, собрал собственную аккомпанирующую группу "Вересень". С 1999 года заведовал кафедрой теории и методики постановки голоса Института искусств при Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, профессор, кандидат наук. С 2005 года - генеральный директор Национального дворца "Украина". Прощание состоится в воскресенье, 1 августа, в ДК "Украина". За три месяца до смерти Николай Петрович пытался добиться реконструкции дворца "Украина" – собирался на прием к Януковичу, но не успел.