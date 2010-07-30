Саркози намерен очистить Францию от цыган

Президент Франции Николя Саркози объявил войну цыганам. 300 нелегальных лагерей кочевников приказано закрыть, а их обитателей - выдворить из страны «Решено, что в течение трех месяцев половина нелегальных лагерей будет снесена, это около 300 стоянок. Мы приступим к немедленной депортации цыган, которые были замечены в нарушении общественного порядка или мошенничестве, в Румынию и Болгарию», - заявил министр внутренних дел Франции Брис Ортефе. Из примерно 400 тысяч цыган, проживающих во Франции - последний раз перепись кочевников проводилась в 1990 году - 95% французы, 5% - нелегальные мигранты. Французское правительство обвиняет их в работорговле, эксплуатации детского труда, наркотрафике и сутенерстве. В 2009 году 8 тысяч цыган были высланы в Румынию, однако две трети вернулись обратно, передает vesti.ru. Несколько дней назад в двух французских городах - в альпийском Гренобле и Сент-Эньяне в центральной Франции - толпа цыган пошла штурмом на полицейские участки, вооружившись топорами и кусками арматуры. Результат - сожженные автомобили, битые стекла и срубленные деревья. Таким образом они отомстили местным полицейским, которые при попытке задержания застрелили человека из табора.