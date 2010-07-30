Януковичу не нравятся киевские дороги

Согласно сообщению пресс-службы президента, в Крыму состоялась встреча Януковича с первым заместителем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым. «Во время встречи Глава государства поручил властям Киева обратить внимание на ремонт и строительство дорог города. Янукович подчеркнул, что реконструкцию дорог надо проводить не только в центре столицы, но и на окраинах», - сказано в сообщении. Он также отметил, что необходимо благоустраивать территории, прилегающие к Днепру, и обратил внимание Попова на проблемы в коммунальном хозяйстве столицы и строительной отрасли, подчеркнув необходимость экономного использования бюджетных средств. Согласно сообщению, сам Попов главной проблемой Киева считает неэффективное использование бюджетных средств города. «Мы сегодня уже видим, что были определенные злоупотребления в их использовании, так же, как и в вопросах использования земельных ресурсов, основных фондов города, недвижимости», - отметил он. Попов также доложил президенту о состоянии выполнения программ, направленных на решение транспортных проблем Киева. По его словам, до конца текущего года будет завершено строительство транспортной развязки на Московской площади, осенью будет сдана в эксплуатацию эстакада возле Подольского моста. Он заверил, что до 2011 года в Киеве будут открыты 3 станции метро в Голосеевском районе. Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы подготовки Киева к следующему отопительному сезону. Президент проводит начавшийся 9 июля отпуск в Крыму, он завершится 24 августа.